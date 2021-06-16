فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

مع ازدياد انتشار الاضطرابات النمائية بين الأطفال، فقد نال أقرانه الأطفال من ذوى الاضطرابات تركيز البحوث في السنوات الاخيرة، فعاده ما يظهر الاطفال من ذوي الاعاقات قدرا كبيرا من انتباه الوالدين ووقتهم وطاقتهم. و يشعر الاباء والامهات بالقلق حول تاثير الاعاقة على اطفالهم الاخرين. فاغلب الدراسات والابحاث وجدت ان اقران الاطفال من ذوي الاعاقات تتأثر بشكل سلبي بسبب شدة الاضطراب والتحديات السلوكية مما ينتج تفاعلات اقل، مودة اقل، علاقات سلبية.

وتدعم الدراسات الاستنتاج بوجود صعوبات فى التكيف لدي اقران الأطفال ذوي الاعاقات، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الاكتئاب بينهم وتدنى المهارات الاجتماعية، وتلجأ بعض الاطفال الى تقليد اخيهم المعاق محاولة منهم للفت انتباه ابائهم، مما يزيد من الضغوط الملقاه على عاتقهم وتزداد شكواهم، ولهذا ننصح ببعض الحلول المقترحة لخفض تأثيرات الاعاقة على الاقران:

1. شرح ومناقشة طبيعة الاعاقة

تزويد الاطفال بمعلومات حول طبيعة الاعاقة عند اخيهم يساعدهم على فهم الاعاقة والتعامل مع السلوكيات المزعجة لداى اخيهم بالتالي يساهم فى خفض مشاعر القلق والانزعاج لديه.

2. اشراك الاخوة فى تأهيل الطفل المعاق

هذا من شانه ان يساعد على خفض السلوكيات الفوضوية لدي الطفل المعاق، كما يعمل على زيادة مهاراته وبالتالي يرفع الثقة بالنفس لدى الاخوة ، ومن جهة اخرى يعطي فرصة لاخيهم المعاق في التفاعل الاجتماعي مع الاطفال العاديين.

3. زيادة التفاعلات الاخرى للاسرة

وذلك من خلال اعطاء الاهتمام لاخوة الطفل اثناء نومه او ذهابه لتلقى الجلسات حاولت توزيع الوقت، كما يمكن ان يوزع الوقت بين الام والاب بحيث يستطيع احدهم قضاء الوقت مع الطفل المعاق والاخر مع مع اخوته، كما يمكن الاستفادة من مساعدة الاجداد، وهذا من شأنه ان يزيد فرص الراحة للاسرة وتحقيق متطلباتها الاخرى.

4. تحقيق الحاجات الاجتماعية والتربوية للاخوة

لاتضع توقعات غير واقعية بالنسبة للاخوة الطبيعيين فهم ايضا لديهم صعوبات ومشكلات و بحاجة لاهتمامك، فحاول قضاء وقت مع كل طفل بشكل منفرد للحديث ولو لخمس دقائق وعززهم بالقول انك تحبه وشارك انشطة معه.

5. الوعى بمخاطر الاعاقة على الاخوة

على الاسرة الانتباه للمشكلات الاخرى التى قد تصيب الاطفال الاخرين كمشكلات التعلم واللغة وهذه اقل خطورة من مشكلات الاعاقة. فيمكن للمشكلات اللغوية ان تؤثر على النمو الاجتماعي والمجالات الوظيفية الاخرى، وكذلك لمشكلات التعلم التى تؤثر على القراءة والكتابة والتحصيل الاكاديمي وعلاج هذه المشكلات قد يخفف من الصعوبات والمشكلات الثانوية الاخرى.

6. تجنب الضغوط الانفعالية عن الاخوة

لا شك ان الاطفال ذوي الاعاقه يحتاجون الى دعم الانفعالي ومادى كبير مقارنة باخواتهم العاديين وبالتالي علينا كاباء ان نتجنب المشاعر الغير عادلة وتجنب ان يكون الاخوة الاخرين هم سلة تفريغ الضغوط وانفعالاتنا السلبية، وان يكون هناك نظام سلوكى يلتزم به الطفل المعاق داخل الاسرة لخفض الضغوط الناتجة من التحديات السلوكية لديه.

على الاباء والامهات ان يدركوا ان الطفل العادي ينزعج كثيرا ويقلق من الاعراض التي تظهر على اخوه المعاق، فهو لا يستطيع ان يفهم لماذا يختلف اخوه عنه، ولديه كافة انواع المخاوف التحذيرية، وبالتالي على الاباء ان يكونوا حساسيين لهذه المشاعر والافكار، وما عليهم الا ان يتقبلوا خصائص اطفالهم بهدوء، واعطاء اطفالهم كل الحب.