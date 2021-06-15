سموحة: نلعب كمنظومة واحدة .. والفوز على بيراميدز كان مهما للمنافسة على المربع الذهبي

قال أحمد صالح المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن هدف الفريق هو الفوز دائماً، مشيراً إلى أن الفريق يلعب كمنظومة واحدة.

وحقق سموحة الفوز على بيراميدز، الثلاثاء، بثلاثة أهداف دون رد، ليرتقي الى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة.

وأضاف صالح في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "من بداية الموسم نلعب على الفوز والحصول على الـ3 نقاط، وشكلنا في الجدول يفرق معنا، ونتابع الفرق المنافسة وندرسها جيداً".

وأردف: "عانينا من غياب الخط الدفاعي أمام بيراميدز، ولكن كل اللاعبين يؤدون بشكل جيد ويتبعون خطط أحمد سامي، ونلعب كمنظومة واحدة".

واختتم صالح: "نحن خلف الزمالك من حيث الأهداف، ولدينا لاعبون مميزون في الخط الهجومي، ونصل للمرمى بشكل كبير ونضيع أهدافا كثيرة، وشريف إكرامي كان أفضل لاعب في بيراميدز، وكان من المهم الفوز على بيراميدز للمنافسة على المربع الذهبي".