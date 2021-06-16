دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

الحب من المشاعر الجميلة والتي لا يمكننا أن نعيش بدونها تو نستمتع بحيويتنا بدونها يقول محمود درويش عن الحب " لا أتذكر قلبي الا اذا شقه الحب نصفين او جف من عطش الحب " اما نزار قباني يقول " وعدتك ألا أحبك ....ثم أمام القرار الكبير جبنت.. وعدتك الا أعود وعدت .. وأن لا اموت اشتياقا ومت " فالحب منذ أعوام يشغل وجدان الجميع الشعراء والكتاب والفلاسفة يشغلهم لاحد الذي جعلهم يكتبون دواوين كامله لوصف المحبوبة وغزلها.

يعتبر الحب هو محرك الوجدان الإنساني الذي يدفع الانسان للفن والشعر والكتابة هو الذي يقوي الترابط بين الأزواج هو أول ما يشغل قلوب الفتيات والفتيات في مرحله المراهقة فتجدهم يتراسلون بالخطاب سرا كذلك الحب قد شغل أيضا علماء النفس ...

ولكن السؤال من المسئول عن الحب اهو العقل ام القلب ؟ وكيف ولماذا نقع في الحب؟

الاستعداد في الوقوع فالحب وما يجيبه من مشقه حيث تدخل فى حاله الحب عزلا فيعمي أعيننا ويجعلنا تائهين نظن ان الحياة ليست حياة بدونة وحينما تأتي اللحظة ويتكشف كي شئ نندم.

عندما نحاط بكل ما يعزز وحدتنا ويبرزها في وجوهنا كل صباح ، عندما تكون لقطات شاشات الاخرين موضوعها عدد ساعات التحدث بين المحبين بينما انتم هواتفكم في وضع الصامت منذ سنوات لا يقطع هذه العزلهة الا اتصالات العمل ، تحبون اغنيه فتزيدون مشاركتها مع أحدهم تقرأون رواية جميلة وتحتفظون باقتباسات لو ان لكم حبيبا يشارككم تلك الأشياء البسيطة .

تشتاقون لان يحبكم احد ، لأن يغار عليكم ، لأن يشارككم الفرح والسعادة، وأن يشارككم الحزن والارق الطويل وتعب الأسئلة الموجودين وأن يراقب النجوم في السماء وأن يحاول عدها كل هذه الأفكار الرومانسية حبيسة صدورنا كل تلك التوقعات والأحلام تغلي في رؤوسنا فنشعر اننا نريد الحب نحن نحب من أجل أن نجرب هذا الحب الذي يتحدثون عنه للهروب من هذا الفراغ اللعين الذي يدفعنا الي التفكير فى علاقه حب فقط من أجل الحب ومن أجل أن تشغل هذا الفراغ الذى نشعر به .

فما دام لديكم الاستعداد للوقوع في الحب فكل ما نشعر به فى هذه الفترة فهو كاذب لأنك جائع وحينما تكون جائع ستايل كل ما يقدم إليك حتي لو كان لا يناسبك والسؤال ... كيف تتجنب حالة جوع الحب؟

يقول ابن حزم الأندلسي " الحب اعزك الله، اوله هزل وآخرة جد ، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف ، فلا تدرك حقيقتها الا بالمعاناة" .

لا تترك نفسك لهذا الفراغ القاتل لأنه قاتل جدا فلابد من فعل أشياء لنشغل بها اوقاتنا حتي لا تظل عقولكم لاهيه نفكر في ما سيحدث ومالم يحدث لأن الفراغ لعنه يمكنها الفتك بكم وانتم لا تشعرون ... لا تجلسوا طويلا في غرفكم اخرجوا للحياة وحينها لن يصيبكم الجوع للحب ... عزيزي القارئ إذا كنت تبحث عن الحب وتريده من أجل الزواج واحساس السعادة فتوقف الآن من فضلك ..... من أخبرك أن الوقوع فى الحب سيكون لك السعادة الأبدية ....

عزيزي القارئ لا تظن انني لا اريد الحب لكن اثبتت التجارب من حولي أنه طالما تري الحب هو المخلص ، فلا تنساقوا خلف قلوبكم حينما يدق لا تنخدعوا وراء قصص الحب الشهيرة..

دائما أقول واكررها أن لا نصدق كل ما تصدره لنا السوشيال ميديا فلا حب يضئ الوجوه زلت يحسن الصحة العقلية ولا يجلب السعادة والمال للحب وظيفه محددة لا ننكر بأنه يجمل لحياه افضل وانه إذا كان صادقا وصحيا سوف يعود علينا بالنفع ولكنه ليس المنقذ المخلص، ليس الطبيب النفسي الذي سيطيب جراح قلبك ، صحيح ان الحب سيجعل الحياة الطف واخف لكنه ليس كل شئ .

يوجد اقتباس لأحلام مستغانمي وهو " أجمل حب هو الذي تعثر عليه أثناء بحثنا عن شئ اخر " لذلك لا تبحثوا عن الحب ، بل ابحثوا عن ذواتكم عن ما يجعلكم من السعداء لا تنتظروا أن يأتي شخص ويحمل إليكم السعادة لأنه حينما يرحل سيأخذها معه ، كونوا محققين كاملين مطمئنين ، لأن الحب حينما يأتي في تلك اللحظة سيجعلكم قادرين علي الحكم برويه ، وعقل ومنطق لن تندفعوا بشدة قد تغرقكم كذلك لا تجعلوا أرواحكم عرضه للاستهلاك من قبل العابثين ، فأنتم تستحقون الأفضل.

