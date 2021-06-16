وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 80 مليون مواطن خلال 3 أعوام

ضمن مبادرة (حياة كريمة)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 80 مليون مواطن، في غضون ثلاثة أعوام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف الوزير- خلال مداخلة هاتفية في برنامج (مساء دي.إم.سي.)، المذاع على قناة (دي.إم.سي.) مع الإعلامي رامي رضوان - أن وزارة البترول لديها خطة طموحة لتوصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وتعمل في القرى والمراكز، ويتم إدخال خدمة الغاز إليها بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي.



وأكد الملا أن الوزارة حققت نجاحا كبيرا في قطاع الغاز الطبيعي، حيث لاقت استحسان أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن مصر حتى عام 2015 كانت تستورد الغاز الطبيعي؛ وهو ما يزيد العبء على الدولة، حيث كانت تصل تكلفة استيراده إلى 2.5 مليار دولار سنويا.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر في أعمال البحث والاستكشاف بمساعدة شركات عالمية.