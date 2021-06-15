تعليق قوي من شريف عامر على اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في قطر

إجتماع وزراء الخارجية العرب

عرض الإعلامى شريف عامر ببرنامجه "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "mbc مصر " تداعيات إجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم فى قطر.



قال "عامر "، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم أصدر بيانا يوضح أن الأمن القومي العربي جزء منه هو الأمن المائي لمصر والسودان.



أضاف، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عرض خلال الاجتماع سلسلة المواقف المصرية المختلفة على مدى السنوات الماضية تجاه قضية سد النهضة و كيف اختبر صبر مصر اكثر من مرة.

أوضح، أن الخارجية الإثيوبية صدرت بيان مؤكدة عدم أحقية الجامعة العربية بالحديث عن مسألة سد النهضة وأشارت من خلال البيان أن المياه أمر وجودي إثيوبي.

أكد ، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قدم رسالة لأمير قطر موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعوه فيها لزيارة مصر .



وأشار عامر إلى، أن وزارة الخارجية الأمريكية صدرت بيان تعلن فيه تفهمها لاحتياج البلاد للمياه و أكدت أنها تدفع البلاد دائما للتفاوض.



