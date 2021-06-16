العرابي: جهود دبلوماسية نشطة الفترة المقبلة لحل قضية سد النهضة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة حول تطورات سد النهضة، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب خطوة موفقة.

وأضاف محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "كل قرارات الاجتماع رصينة تعطي فرصة للجهود الدبلوماسية كي تسير إلى الأمام وفي تصعيد متوازن، ومن الممكن أن نشهد مناقشات جادة في مجلس الأمن لردع إثيوبيا في ملف سد النهضة".

وتابع محمد العرابي: "ما حدث اليوم هو انتصار دبلوماسي للدول العربية وتوفيق لمساعي مصر والسودان الجادة في الوصول لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة ".

وأكمل محمد العرابي: "الفترة المقبلة سوف تشهد جهود دبلوماسية نشطة لحل قضية سد النهضة وسيتم التواصل مع الدول الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من أجل سرعة مناقشة الملف في مجلس الأمن".

ولفت محمد العرابي: "سيكون هناك اتصال متوازي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل عقد جلسة طارئة عن سد النهضة من أجل التوصل إلى قرارات تطبق على أرض الواقع لردع إثيوبيا".

