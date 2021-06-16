عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية غير متوقعه للحبهان تعرفى عليها

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعه لإضافة الحبهان لأطباق طعامك فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحسن صحة الفم إليك أبرز فوائده  وفقا لموقع هيلث لاين 


1. تحسين صحة الجهاز الهضمي


الحبهان يحفز عملية التمثيل الغذائي ، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

 

2. تحسين صحة الفم


الحبهان  له خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على صحة تجويف الفم. يساعد Eفي التخلص من رائحة الفم الكريهة 

نوع مهمل من التوابل يحارب السرطان والالتهابات

يخفف الإمساك وحرقة المعدة ..نوع مهمل من التوابل

3. تعزيز الشهية


الحبهان  مفيد في علاج فقدان الشهية (فقدان الشهية). من الضروري عندما تعاني من فقدان الشهية بعد الحمى أو أي مرض آخر. يمكنك مضغ القليل من بذور الحبهان من  2-3 مرات في اليوم.  

4. يستخدم لعلاج الغثيان والقيء


الحبهان على خصائص مضادة للقيء مما يعني أنه يقلل من الغثيان والقيء. ي

5. يساعد في انسحاب النيكوتين


الحبهان علاج طبيعي لمن يريد الإقلاع عن النيكوتين. إن مضغ حبات الحبهان من 4 إلى 6 مرات في اليوم يقلل من الرغبة في النيكوتين ، والأرق ، والتهيج ، ونفاد الصبر ، والقلق. كما أنه يحسن نوعية النوم ويمنع الاكتئاب.

6. خفض ضغط الدم


الحبهان يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر تكوين جلطات الدم.

7. ضبط مستوى السكر في الدم

الحبهان مفيد في خفض مستويات السكر في الدم. إنه غني بالمنجنيز - وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن الهيل قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ، 

 

ترشيحاتنا

سيارة فيات تورطت في سرقة مجوهرات أم كلثوم.. اعرف القصة | صور

لو آيفونك قديم.. حمل فورا هذا التحديث

لم يحسم الرحيل.. أمير مرتضى يكشف أسباب عدم تجديد ساسي لعقده مع الزمالك

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

المدير الفني للزمالك : الأهلي بايرن ميونخ مصر

سفير مصر بتونس يكشف عدد جماهير الترجي أمام الأهلي بتونس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر برفقة ابنتها.. شاهد

لم يحسم الرحيل.. أمير مرتضى يكشف أسباب عدم تجديد ساسي لعقده مع الزمالك

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

كارتيرون يكشف سبب هروبه من الزمالك في الولاية الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ