فوائد صحية غير متوقعه للحبهان تعرفى عليها

فوائد صحية غير متوقعه لإضافة الحبهان لأطباق طعامك فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحسن صحة الفم إليك أبرز فوائده وفقا لموقع هيلث لاين



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي



الحبهان يحفز عملية التمثيل الغذائي ، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

2 . تحسين صحة الفم



الحبهان له خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على صحة تجويف الفم. يساعد Eفي التخلص من رائحة الفم الكريهة

3. تعزيز الشهية



الحبهان مفيد في علاج فقدان الشهية (فقدان الشهية). من الضروري عندما تعاني من فقدان الشهية بعد الحمى أو أي مرض آخر. يمكنك مضغ القليل من بذور الحبهان من 2-3 مرات في اليوم.

4. يستخدم لعلاج الغثيان والقيء



الحبهان على خصائص مضادة للقيء مما يعني أنه يقلل من الغثيان والقيء. ي

5. يساعد في انسحاب النيكوتين



الحبهان علاج طبيعي لمن يريد الإقلاع عن النيكوتين. إن مضغ حبات الحبهان من 4 إلى 6 مرات في اليوم يقلل من الرغبة في النيكوتين ، والأرق ، والتهيج ، ونفاد الصبر ، والقلق. كما أنه يحسن نوعية النوم ويمنع الاكتئاب.

6. خفض ضغط الدم



الحبهان يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر تكوين جلطات الدم.

7. ضبط مستوى السكر في الدم

الحبهان مفيد في خفض مستويات السكر في الدم. إنه غني بالمنجنيز - وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن الهيل قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ،