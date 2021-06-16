أيمن أبوالعلا: الدولة تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 60 مليون مصري..فيديو

قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب إن هناك دولاً عديدة وصلت لنسب متقدمة في حصول المواطنين على اللقاح، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في ذلك الأمر.

وأضاف أبو العلا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنني أدعو للموافقة على مقترح لمساعدة الحكومة في سرعة حصول المواطنين على اللقاح.

وتابع عضو مجلس النواب أنه يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الدولة وموافقة هيئة الدواء المصرية.

وأشار أبو العلا إلى أنه من المهم توعية المواطنين بالحصول على اللقاح خاصة بعد توجه الدولة نحو تصنيع اللقاحات، خاصة أن الدولة تستهدف تطعيم 60 مليون مصري.