عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يشكر السفير المصري في تونس

صدى البلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس، الشكر إلى السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد الخطيب بالجهود الكبيرة التي قام بها طاقم السفارة لإنهاء إجراءات الدخول، وتأكيد السفير إيهاب فهمي استعداد السفارة لتوفير كل احتياجات البعثة.

وأثنى رئيس النادي على الدور الكبير لطاقم السفارة المصرية، واهتمامها بفريق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها السادسة مساء السبت القادم على ملعب حمادي العقربي برادس.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، إلى مطار قرطاج بتونس، بعد رحلة طيران استغرقت ٣ ساعات ونصف الساعة.

محمود الخطيب السفير إيهاب فهمي الترجي دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

لا أعلم ولا أدري.. أحمد موسى يستنكر ما قاله الشيخ محمد حسين يعقوب في مهاجمة الكنائس

كورونا في البحرين .. 811 حالة إصابة جديدة منها 374 لعمالة وافدة

3 طرق لتنظيف البوابة وعلبة البيئة بسيارتك .. تعرف عليها

تونس تفوز على مالي وديًا بمشاركة معلول والجزيري وديانج

"واشنطن بوست" تفضح جرائم آبي أحمد .. وتطالب بايدن بتدخل عاجل في إثيوبيا

الإنقاذ البحري تطالب السياحة بحماية الشعاب المرجانية وإزالة السفن الغارقة .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

موقف مخزٍ جدا.. تعليق قوي من باحث بالشئون الإسلامية على حديث محمد حسين يعقوب بالمحكمة.. فيديو

"كبار العلماء" عن شهادة حسين يعقوب: غير مؤهل للفتوى.. ولا يعترف بعلماء الأزهر

التحقيقات في انتحار فتاة بالسم ببولاق الدكرور: زهقت من مرضها بجرثومة المعدة

وكر دعارة.. الإهمال يحول مبنى حكومي بالبحيرة إلى كارثة أمنية وأخلاقية.. شاهد

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ