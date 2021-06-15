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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تفوز على مالي وديًا بمشاركة معلول والجزيري وديانج

صدى البلد

فاز منتخب تونس على ضيفه المالي بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل برادس.

منتخب مالي لعب منقوص العدد منذ الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد إشهار حكمنا الدولي محمد معروف للبطاقة الحمراء في وجه البلال توريه.

وسجل أنيس سليماني هدف تونس الوحيد في الدقيقة 90 ليمنحهم الانتصار في المباراة الودية.

ولعب الثنائي علي معلول لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، مع منتخب تونس كأساسيين، حيث تم استبدال الأول في الدقيقة 81، والثاني في الدقيقة 61.

أما منتخب مالي، فشارك معه أليو ديانج لاعب الأهلي كأساسيًا حتى الدقيقة 61.

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