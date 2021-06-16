أحمد سامي: عبدالقادر يستحق التواجد في الأولمبي وهدف سموحة الوصول للنقطة 60

أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال “سامي ” عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالطبع لا يمكن أن أتوقع تلك النتيجة مع فريق كبير مثل بيراميدز، حللنا مبارياتهم بشكل جيد ونجحنا مع لاعبين رجالة في ظل غياب خط دفاعنا بالكامل".

وكشف سامي "أتمنى أن نصل للنقطة رقم 60 في الدوري، تساوينا مع المصري حالياً وبالطبع لا ننافس الأهلي أو الزمالك ، النقاط متساوية بين الفرق فإذا حصلت على ثلاث نقاط تصعد لمركز متقدم وإذا خسرت مباراة تتراجع بشكل كبير في الترتيب".

وبالحديث عن موقف لاعبيه من المنتخب قال: "قولاً واحدًا مصطفى فتحي يستحق التواجد في منتخب مصر، كما أرى في حال عدم مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فمصطفى البديل الأنسب".

واختتم تصريحاته "وجهة نظري أن أحمد عبد القادر يستحق التواجد مع المنتخب الأولمبي".