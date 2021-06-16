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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصرف مثير| كريستيانو رونالدو يثير جدلا واسعا.. تفاصيل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

عرضت قناة “العربية”، فيديو، للنجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو، يثير جدلا واسعا؛ بعد إزاحة زجاجات أحد المشروبات الغازية من أمامه، خلال مؤتمر صحفي، والاستعاضة عنها بزجاجة مياه.

وأوضح الفيديو، أن هذا المؤتمر كان قبل مباراة فريقه مع منتخب المجر، ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية، قائلا "اشربوا الماء"، أما الشركة؛ فاعتبرت التصرف حرية شخصية.

ونوه الفيديو بأن الجميع يحق له الحصول على تفضيلات المشروبات الخاصة بهم، لافتا أن تصرف  رونالدو كلف الشركة خسائر بقيمة 2.04 مليون جنيه إسترليني.

وتطرق الفيديو إلى توضيح أن الشركة تعتبر أحد أهم الرعاة الرسميين للبطولة، وأن رونالدو اشتهر بكراهيته للمشروبات الغازية، وهاجمها في العديد من لقاءاته الإعلامية.

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