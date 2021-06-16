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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"السياحة والآثار" تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الدكتورة سها بهجت
الدكتورة سها بهجت

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير كان مخططا أن يتم افتتاحه نهاية هذا العام، موضحة أن الحدث عالمي، وسيكون على عدة أيام، وليس يوما واحدا؛ ولذلك سيتم تحديد يوم الافتتاح، حسب الحالة العالمية، وموقف وباء كورونا، والسماح بالسفر والتنقل بين الدول.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المتحف على أتم الاستعداد، ومعظم الأشياء الموجودة به جاهزة لاستقبال الزوار.

وأشارت إلى أن أسلوب العرض تم وضعه؛ بناء على حجم المتحف، وأن هناك أحدث التقنيات ستكون في افتتاح المعرض، الذي يضم الحضارة المصرية، تمثلها ما يقرب من 52 ألف قطعة أثرية.

وكشفت تفاصيل دعم الدولة للعاملين بقطاع السياحة، مؤكدة أنه تم إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، الذين قد يواجهون أي تعسف أو تضرر تعرضوا له.

وأوضحت أن الدولة المصرية كانت واعية لما يعانيه القطاع السياحي فور ظهور فيروس كورونا عالميا؛ كونه قطاعا كثيف العمالة، ما أدى إلى تقديم دعم غير مسبوق من قبل الدولة للقطاع والعاملين به.

وأوضحت أن الدعم تمثل في مبادرة البنك المركزي، التي تم فيها ضخ 3 مليارات جنيه بفائدة مخفضة 5%؛ حتى يتسنى لأصحاب المنشآت دفع مرتبات الموظفين من خلال ذلك الدعم؛ وهو ما ساعدهم على عدم تسريح جزء كبير من العمالة. 

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