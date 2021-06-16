ريهام أيمن تنشر صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها .. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن ، متابعيها صورًا جديدة لها من إجازتها الصيفية على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ريهام أيمن داخل حديقة منزلها بإطلالة بسيطة مرتدية فستاناً أنيقًا باللون الأبيض، وعلقت"قليلا من اليوم حتى الآن" مما أثار إعجاب متابعيها.



كانت ريهام أيمن، قد تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.



وكان آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.