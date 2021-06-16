مدرس علم نفس بالوادي الجديد: بعض الطلاب يكتب عبارات الاستعطاف من أجل النجاح..فيديو

قال الدكتور نبيل وليم مدرس علم النفس بكلية الأداب جامعة الوادي الجديد إن قصة كتابة عبارات الاستعطاف على ورق الامتحان ظهر فى البداية على أساس الدعابة والمرح وانتشر على السوشيال ميديا مما استغله بعض الطلاب خلال أداء الامتحان.

وأضاف وليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر فضائية القناة الأولى المصرية أن بعض الطلاب أعاد استخدام تلك العبارات لاستعطاف المصحح ومن أجل النجاح.

وتابع مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد أنه "لا يوجد أستاذ جامعي بينزل لهذا المستوى وكل طالب ياخد درجته على حسب إجابته" .

وأشار وليم إلى أنه لا يمكن للمصحح أن يساوي بين من اجتهد قبل الامتحان ومن لم يجتهد ويستغل عطف المصحح.