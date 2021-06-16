استشاري أغذية علاجية: 85% من إنقاص الوزن يعتمد على المدخول الغذائي وليس التمارين..فيديو

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن إنقاص الوزن هو أسلوب حياة، مؤكدًا أن النوم الجيد يساهم في إنقاص الوزن.

وأضاف “فهمي” خلال لقائه لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن وصفة الزبادي بالليمون غير دقيقة، مشيرا إلى أن تركيز الحامضية في المعدة أقوى من تركيز الليمون.

وتابع استشاري التغذية العلاجية أن التمارين الرياضية لم تكون في الأساس من أجل تخفيض الأوزان، ولكنها تشترط تناول الأكل الصحي.

وأشار فهمي إلى أن 85% من إنقاص الوزن يعتمد على المدخول الغذائي، وليس التمارين الرياضية، أو المكملات الغذائية.