فيلم مصري يشارك في مهرجان كان السينمائي .. مخرج العمل يكشف التفاصيل
كشف عمر الزهيري، مخرج الفيلم المصري "ريش" الذي شارك في أسبوع النقاد بفعاليات مهرجان كان 2021، التفاصيل.
وقال عمر الزهيري في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أشكر كل من ساعدنا في إنتاج الفيلم كي يصل للمشاركة في مهرجان كان ".
وأضاف عمر الزهيري:" مشاركة فيلمي في مهرجان كان أمرًا في غاية الأهمية، ولدينا سينما مصرية متطورة تشارك في أكبر المهرجانات العالمية ".
وتابع عمر الزهيري:" بقالنا سنوات كثيرة بنكمل بعض من أجل الوصول بالأفلام المصرية للمهرجانات العالمية "، مضيفا: "السينما المصرية أصبحت متواجدة بشكل كبير في المهرجانات العالمية ونقدم فناً ممتعاً".
وأكمل عمر الزهيري:" مهرجان كان يدعم مخرجين في كل عام وساعدوني على تطوير وإنتاج فيلم طويل تحت رعاية المهرجان"، مضيفًا: "فيلم ريش يضم وجوهاً جديدة".