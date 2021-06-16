تنشيط السياحة تستقبل أولى رحلات خطوط طيران فلاى دبي بـ شرم الشيخ

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولي الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.

وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

