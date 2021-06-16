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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنشيط السياحة تستقبل أولى رحلات خطوط طيران فلاى دبي بـ شرم الشيخ

تنشيط السياحة تستقبل
تنشيط السياحة تستقبل أولي رحلات خطوط طيران فلاى دبي

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولي الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.

وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شرم الشيخ فلاي دبي تنشيط السياحة السياحة مصر الإمارات العربية الإجراءات الوقائية والاحترازية مدينة شرم الشيخ مطار شرم الشيخ

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