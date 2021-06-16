أسطورتنا.. سعد سمير يهنئ محمد صلاح بـ عيد ميلاده

هنّأ سعد سمير لاعب النادي الاهلي، صديقه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 29

ونشر سعد سمير، عبر استوري حسابه بإنستجرام صورة له مع محمد صلاح وعلّق قائلاً: "عيد ميلاد سعيد أسطورتنا"..



واحتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب بعيد ميلاده الـ ٢٩ مؤخراً خلال قضائه إجازته في مصر.

ونشر أحمد حسن كوكا نجم سبورتينج براجا البرتغالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” عددا من الصور لاحتفال أصدقاء صلاح بعيد ميلاده.

وظهر محمد صلاح و هو يجلس بصحبة أصدقائه و أمامه تورتة عيد ميلاده.

يذكر أن محمد صلاح، ولد في مثل هذا اليوم، 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية.



ويحتفل اليوم الفرعون المصري لاعب منتخب مصر والمحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، وابن محافظة الغربية، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ29، والذي يصادف أمس الثلاثاء 15 يونيو.