استثمار في البورصة الأمريكية.. ليلى بنس: أدير 2.2 بليون دولار في أمريكا
قالت ليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها تقوم بإدارة لـ 2.2 بليون دولار، مضيفة: "بدأت بإدارة 20 ألف دولار".
وأضافت ليلى بنس في حوارها في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "لما يكون في واحد عنده فلوس في أمريكا وعايز يعمل استثمار في البورصة يأتي إلينا لاستثمار الأموال".
وتابعت ليلى بنس:" لدينا فريق عمل محترف وندرس الشركات التي نستثمر فيها وبالتالي نحقق عائدًا لمن يستثمر أمواله معنا".
وأكملت ليلى بنس: "شركتنا تتولى عملية اختيار الشركات التي يتم الاستثمار فيها في البورصة الأمريكية لتحقيق عائد لمن يستثمر أمواله معنا".
ولفتت ليلى بنس: "إحنا بنتعامل مع شركات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ويتعامل معنا الأغنياء في أمريكا كي يستمثرنون أموالهم “، مضيفة: ”يجب أن نشجع المصريين على الاستثمار في البورصة أيضاً".