شذى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة شذى، متابعيها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وتألقت شذى في الصورة، بإطلالة جذابة، مرتدية “تي شيرت” منقوش، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة.



ووضعت شذى، لمسات ناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت اللون الأحمر للشفاه، مع “الماسكرا” والكحل الأسود والـ"آي لاينر" والـ"آي شادو"، ما نال إعجاب متابعيها.

وحققت أحدث أغنيات الفنانة شذى "مقلوبة حياتي" أكثر 1.1 مليون مشاهدة منذ طرحها في مارس الماضي عبر “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

جدير بالذكر أن شذى بدأت مؤخرا في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، والمقرر أن يُطرح في الصيف المقبل، ويتضمن 6 أغاني، تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

ومن المقرر أن تتعاون في الألبوم، مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.