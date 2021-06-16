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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة ليلى بنس: أنا مصرية من شبرا.. وبحب الكشري والملوخية

سارة بنس
سارة بنس

كشفت سارة بنس، ابنة  ليلى  بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل حبها لـ مصر وأشهر الأكلات المصرية التي تحبها.

 

وقالت سارة بنس في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تعلمت كل الإيجابيات من والدتي ووالدي".

 

 وأضافت سارة بنس:" أنا مصرية 100% وأنا من شبرا على الرغم من أن شكلي أجنبي بشكل كبير".

 

وتابعت سارة بنس:" بحب الاكل المصري وأنا بحب القلقاس والكشري والملوخية، وفي المستقبل سوف أتعلم  طرق طبخ الاكلات المصرية ".

 

من جانبها قالت ليلى  بنس أحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها تقوم بإدارة لـ 2.2 بليون دولار، مضيفة:" بدأت  بإدارة 20 ألف دولار".

 

وأضافت ليلى بنس، :" لما يكون في واحد عنده فلوس  في أمريكا وعايز يعمل استثمار في البورصة يأتي إلينا لاستثمار الأموال “، وتابعت:” لدينا فريق عمل محترف وندرس الشركات التي نستثمر فيها وبالتالي نحقق عائد لمن يستثمر امواله معنا ".

ليلي بنس سارة بنس الكشري الملوخية اخبار التوك شو

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