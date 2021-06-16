أحمد كريمة: زميلة بالأزهر دعت لـ"بدع غربية" في مصر

قدم برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، حلقة خاصة حول مدى أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تعليقه حول مدى أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق، إن التشريع الإسلامي رسم الحقوق للزوج والزوجة بعقد الزواج الصحيح.

ورفض كريمة المقترح، وقال إنه بمثابة دعاوى وبدعة غربية علمانية مناهضة جملة وتفصيلًا، فيما رفضت الإعلامية بسمة وهبة، الوصف وقالت:" بلاش كلام غربي ودعاوى باطلة؛ لأننا أمام نقاش.. أنا مش بصادر".

واستطرد: "سبق لذلك إحدى الزميلات، عضوة بمجلس النواب الماضي، وطالبت ببدعة غربية، تريد إقحامها في قانون الأسرة بمصر.. ولا داعي أن أذكرها؛ لأنها زميلة بالأزهر.. ونحن نعرف الأبعاد والمقاصد والأسباب".