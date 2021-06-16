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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة تبرعات بأمريكا.. كيف شاركت رائدة الأعمال ليلى بنس في "حياة كريمة"

ليلى بنس
ليلى بنس

قالت ليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها قابلت وزيرة الهجرة في مصر ، والتي عرضت طرق عمل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف والقرى المصرية.

وأضافت ليلى بنس، في حوارها ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "سنجهز حملة في أمريكا؛ كي يشارك الأمريكان المصريين، بالتبرعات؛ من أجل شراء معدات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى".

وتابعت ليلى بنس: "مبادرة حياة كريمة ستجهز فصولا متنقلة؛ لتعليم أهالي القرى والسيدات فيها".

وأكملت ليلى بنس: "وزيرة الهجرة تبذل مجهودات كبيرة في ملف شؤون المصريين بالخارج".

ونوهت ليلى بنس، بأنها تقوم بإدارة 2.2 مليار دولار، مضيفة: "بدأت بإدارة 20 ألف دولار، ولما يكون في واحد عنده فلوس في أمريكا، وعايز يعمل استثمار في البورصة؛ يأتي إلينا لاستثمار الأموال، ولدينا فريق عمل محترف، وندرس الشركات التي نستثمر فيها؛ وبالتالي نحقق عائدا لمن يستثمر أمواله معنا".

ليلي بنس حياة كريمة وزيرة الهجرة اخبار التوك شو القرى

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