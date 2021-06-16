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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يكشف سبب هروبه من الزمالك في الولاية الأولى

كارتيرون
كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسباب رحيله عن القلعة البيضاء قبل عدة شهور، ولماذا عاد مرة أخرى لتدريب الفريق الأبيض.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك "قررت الظهور في الإعلام والتحدث؛ لأن رحيلي عن الفريق كان مثيرا للجدل؛ وعودتي أيضا مثيرة للجدل؛ ولا أريد أن أثير البلبلة في الفريق وبين اللاعبين؛ ولا أريد أن يطرح الرأي العام أسئلة كثيرة، وأريد أن أُبعد الفريق عن إثارة الجدل".

وأضاف "اللاعبون يسألوني لماذا لا تشرح لنا أسباب رحيلك عن الزمالك، وأسباب عودتك، والأسباب التي دفعتني لترك الفريق، وأخبرتهم أنني في هذا الوقت رحلت؛ لأنني كان من الصعب عليَّ تكوين فريق قوي يحصد دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب توقف الدوري عقب جائحة كورونا".

وأكمل "كنت أخاف من الفشل خلال ولايتي الأولى مع الزمالك لأن الظروف كانت استثنائية وصعبة ولم أكن قادرا على إعطاء الوعود للعب وتحقيق الفوز، والأمر كان أشبه بإمرأة تقول لزوجها سوف أرحل سوف أرحل وعندما حان وقت الرحيل رحلت وعندما طلب زوجها البقاء كان الأمر صعبا لأنها اتخذت القرار".

وواصل "عندما رحلت عن الزمالك كان لدي فرصة جيدة، وعند عودتي للزمالك كان الأمر باختياري".

وأكد "في ولايتي الأولى مع الزمالك النادي كان يعاني على المستوى الإداري والمالي وحتى غرفة الملابس، الظروف كانت صعبة للغاية وكان من الصعب استمراري، ورفضت عدة عروض مغرية قبل عودتي لتدريب الزمالك".

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