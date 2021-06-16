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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يكشف أسباب قبوله تدريب الزمالك فى الولاية الثانية

كارتيرون
كارتيرون

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أسباب قبوله العودة مجددًا للقلعة البيضاء وذلك عقب رحيله آنذاك فى ظروف غامضة .

وقال كارتيرون فى تصريحاته لقناة الزمالك : "شعرت أنني ملزم بالوقوف مع الزمالك ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ومع هؤلاء اللاعبين الذين عملت معهم سابقا، وفي الزمالك هناك شيء ما مختلف دفعني إلى العودة والبعض اتهمني بالجنون ولم أفكر عندما عرض الزمالك على العودة".

وأوضح "أنا أعمل في هذه المهنة لكي أعيش بشكل جيد وأحصد الأموال، لكني أشعر بسعادة في مصر وأشعر أنني قريبا من الناس هنا وهي البلد التي عملت بها لفترة طويلة".

 

وأتم تصريحاته : "علاقتي مع الزمالك خاصة جدًا لأنها مليئة بالشغف، فالجماهير لديها شغف كبير تجاه ناديها وأيضا اللاعبون تجاه الجماهير".

مصر نادي الزمالك باتريس كارتيرون قناة الزمالك تدريب الزمالك الزمالك كارتيرون

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