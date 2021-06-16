مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات فلاي ناس.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى رحلات شركة "Flynas" القادمة من مطار الرياض بالسعودية، وعلى متنها 67 راكبا.

وتأتي هذه الرحلات؛ في إطار استئناف شركات الطيران السعودية، رحلات الطيران الشارتر إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية.

وفور وصول الطائرة؛ تم استقبال الركاب بالورود، وقدَّم فريق العلاقات العامة كل سبل الدعم لتسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الوقاية والإحترازية.

ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا، حتى انتهاء الموسم الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط، إجراء تحليل PCR فور وصولهم إلى المطار، مقابل 30 دولارا، في حال عدم إحضار شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.