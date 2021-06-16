المدير الفني للزمالك : الأهلي بايرن ميونخ مصر

شبّه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه النادي الأهلي بأنه بايرن ميونيخ مصر.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "الأهلي منظم بشكل كبير والأهلي هو بايرن ميونيخ مصر هو مثل الآلة ويعمل بشكل منهجي منظم، أما الزمالك مختلف عنه كثيرًا وبه بعض المشاكل الإدارية ولكن الجميع في النادي يحب الزمالك كثيرًا وهذا التناقض من أسباب حبي للعمل في مصر".

وواصل: "الموسم الماضي كل الأندية كانت متفقة على أن الأهلي يستحق لقب الدوري، ولذلك كان من غير الطبيعي أن نلعب الموسم لنهايته واتحاد الكرة ضغط على الأندية لاستكمال البطولة وهذا تسبب في الكثير من الأزمات المادية وعاقب الفرق بالإجهاد".

وتعجب قائلاً: "لا أفهم كيف أن الأهلي يجلس كل هذه الفترة دون أن يلعب مباريات ولم أشاهد في حياتي هذا الفارق الكبير من المباريات بين الفرق المتنافسة".

وواصل "الدوري في مصر هو الأعلى في إفريقيا ويقترب في مستواه من الدوري السعودي، ومستوى الكثير من الفرق ممتاز، ولكن نطالب بالمزيد من التنظيم والمزيد من تكافؤ الفرص لتكون المسابقة أفضل".

وأتم تصريحاته : "كنا نريد أن نلعب أكبر عدد من المباريات ونحقق الانتصار لنوسع الفارق في النقاط مع الأهلي، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير من المباريات بيننا وبين المنافس".