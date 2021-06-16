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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الفريق .. مدرب سموحة يكشف عن بديل محمد صلاح في الأولمبياد

أحمد سامي
أحمد سامي

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنه يمتلك ضمن صفوف فريقه بديلاً لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لو لم يذهب مع المنتخب الأوليمبي إلى طوكيو.

 

وقال سامي فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" : "مصطفى فتحي هو البديل الأمثل لمحمد صلاح لو لم ينجح في مرافقة منتخب مصر إلى طوكيو".

 

وأضاف مدرب سموحة: "صحيح أن الأداء مختلف بين صلاح وفتحي، لكنه سيكون مفيداً للغاية خاصة في طريقة 3-4-3 التي يلعب بها شوقي غريب".

 

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب رسمي إلى ليفربول من أجل استدعاء محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو، لكن لم يحصل على رد حتى الآن.

 

ويقدم مصطفى فتحي أداء لافتاً للنظر هذا الموسم مع فريق سموحة، لينجح في تسجيل 10 أهداف ويقترب من صدارة الهدافين التي يحتلها المغربي أشرف بنشرقي برصيد 12 هدفاً.

محمد صلاح منتخب مصر سموحة الاتحاد المصري ليفربول الاتحاد المصري لكرة القدم مصطفى فتحي

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