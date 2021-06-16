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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتريس كارتيرون يحل اللغز ويكشف سبب رحيل فرجاني ساسي المفاجئ

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس عن القلعة البيضاء. 

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "أنا متأكد 100% أن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك بسبب نهاية تعاقده وأنا متأكد أنه وقع منذ فترة لأحد الأندية ، لو أن الموسم في مصر كان سينتهي في التوقيت الطبيعي ربما لكان استمر فرجاني في الزمالك".

وأكمل "لكنه لاعب حر من المستحيل أن ينتظر حتى سبتمبر المقبل لينهي الموسم مع الزمالك لأنه وقتها لن يجد نادياً ليوقع له، وهو وقع الآن حتى يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد وهذا أمر طبيعي".

وأتم تصريحاته "سمعت من الإعلام أن فرجاني تعرض للإصابة مع منتخب تونس، أعتقد أنه لن يعود، وبالتأكيد هو لاعب استثنائي".

 

نادي الزمالك باتريس كارتيرون فرجاني ساسي منتخب تونس قناة الزمالك

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