عضو لجنة الزمالك السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد شهرًا والإداري أهمل توثيقه ..فيديو

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك إن جالاتا سراي قام بتحويل قيمة إعارة مصطفى محمد إلى الزمالك بعد 48 ساعة من إتمام الصفقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصطفى محمد وقع على بياض لتمديد عقده مع الزمالك بعد انتهاء إعارته إلى جالاتا سراي واحتفظت بعقد تمديد مصطفى محمد معي لمدة شهر.

وأوضح أن آخر يوم لتوثيق عقد مصطفى محمد كان 1 يونيو الماضي وإداري الفريق أهمل توثيقه ويجب أن يعاقب.



وأكد عبد الله أن مصطفى محمد يمكنه توقيع عقد جديد مع الزمالك عندما يحضر إلى مصر لتوثيقه.

وأضاف إبراهيم عبد الله أن عقد رزاق سيسيه مع الزمالك غير موثق وبعد نهاية إعارته للاتحاد السكندري يتبقى في عقده موسم واحد مع الزمالك.



وأشار عبد الله إلى أن اللجنة السابقة في الزمالك لم تتعاقد مع أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني وعمرو الدرديري كان محقاً عندما قال إننا علمنا برحيل فرجاني ساسي منذ فترة ورفضنا إعلان ذلك ولا ألوم اللجنة السابقة في عدم تجديد عقد فرجاني ساسي.