فرج عامر: الهاني سليمان مكانه المنتخب.. وكناريا لا يمكن الاستغناء عنه.. فيديو

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مدرب الفريق بذل مجهودا كبيرا في مباراة الأمس، أمام بيراميدز؛ ما أسهم في تحقيق الفوز بثلاثية.



وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن اللاعبين بدأوا المباراة بتركيز، وكانت الرغبة في الفوز حاضرة لديهم، مردفا «أعطني عدالة تحكمية؛ أحصل على نتائج ممتازة».

وأكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن كل لاعبي الفريق نجوم المباراة وأدوا أكثر ما عليهم، مشيرا إلى أن هناك مكافأة لهم وفقًا للائحة.



وعبر عن حبه لـ"رمضان صبحي"، منذ أن كان صغيرا وظهر في أول لقاء له مع محمود الخطيب، قائلا: إن رمضان لاعب مؤثر وموهوب كبير، ولكنه اليوم متوترا ومتعصبا".

وأشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى أنه لا يجيد الحرب النفسية على المنافسين، وأن الهاني سليمان مكانه الطبيعي المنتخب، موضحا أنه لا يستطيع الاستغناء عن كناريا لعدم وجود بديل له.



واختتم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن رمضان صبحي يستحق أموالا أكثر من القيمة التي دفعها بيراميدز للنادي الأهلي.