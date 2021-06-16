طلائع الجيش: الفوز يزيد الطموح لتحقيق المزيد من الانتصارات.. فيديو

قال أحمد المهدي مدير الكرة في فريق طلائع الجيش، إنهم يسعون لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتائج جيدة تليق باسم المؤسسة العسكرية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفوز في أي مباراة، يزيد الطموح نحو تحقيق المزيد من الانتصارات.

وعبَّر أحمد المهدي مدير الكرة في فريق طلائع الجيش، عن أمله في استمرار عمرو جمال مع الفريق الموسم المقبل، رافضًا الحديث عن أي صفقات ملقيًا الكرة في ملعب مجلس الإدارة.