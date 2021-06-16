بإطلالة رياضية.. شاهد| هند عبد الحليم تلفت أنظار جمهورها من الجيم

حرصت الفنانة هند عبد الحليم على مشاركة متابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".



وظهرت هند في الفيديو داخل الجيم بإطلالة رياضية وهي تمارس تدريبات شاقة، مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت "كُتع كُسح كُسل 🤦🏼‍♀️"

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.



العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٣٧٠٠ IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٣٦٣٨ IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٣٦٣٠ IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٣٦٠٩ IMG_٢٠٢١٠٦١٥_٢١٤٦٤٣ IMG_٢٠٢١٠٦١٥_٢١٤٧٢٧

https://www.instagram.com/reel/CQJs8UOBfQM/?utm_medium=copy_link