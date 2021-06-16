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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة عليك التوقف عن تناولها للتخلص من الوزن الزائد

صدى البلد

أطعمة عديدة يجب التوقف عن تناولها؛ إذا كنت تريدين الحصول على قوام مثالي، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وإليك أبرز تلك الأطعمة التي لا بد أن تتوقفي عن تناولها فورا، يقدمها موقع "هيلث لاين".


البسكويت
 

البسكويت من الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية فارغة “غير مفيدة”، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك؛ مما يجعل من الصعب عليك فقدان الوزن. 

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البطاطس المقلية

 

البطاطس المقلية ليست فقط ذات سعرات حرارية عالية، ولكن قَلْي البطاطس تحت درجات حرارة عالية؛ ينتج مركبًا كيميائيًا خطيرًا ومسرطنًا، يسمى “الأكريلاميد”، والذي يرتبط بالسمنة في منطقة البطن.

 اللحوم الحمراء الدهنية


اللحوم الحمراء هي من أهم الأطعمة المحفزة لزيادة الوزن ويعد أهم ما يميز اللحوم؛ هو تسببها في  زيادة الوزن في البطن، لذلك عندما تحاول إنقاص وزنك؛ تجنب تناول اللحوم. 

 اللحوم المصنعة


استهلاك اللحوم المصنعة يسبب زيادة الوزن، وزيادة خطر الإصابة بأمراض “السكري، السرطان، ارتفاع ضغط الدم”.


 الخبز الأبيض
 

يجب تجنب تناول الخبز الأبيض؛ فهو يتسبب في زيادة وزنك، وفي المقابل تناولي الخبز المصنع  بدقيق القمح الكامل أو دقيق اللوز. 

 قطع الشيكولاتة
 

الشيكولاتة بالحليب قد تكون سببا في زيادة وزنك، وفي المقابل تناولي الشيكولاتة الداكنة فهي تحتوي على مجموعة كاملة من الفوائد التي تساعد بالفعل في إنقاص الوزن.

أطعمة البسكويت البطاطس المقلية اللحوم الحمراء الدهنية اللحوم المصنعه

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