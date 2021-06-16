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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ذكريات النجوم

في عيد ميلاد المخرج أحمد يحيى.. مشواره الفني وظهوره مع العندليب الأسمر

المخرج أحمد يحيى
المخرج أحمد يحيى

يحتفل المخرج أحمد يحيى، اليوم الأربعاء 16 يونيو، بعيد ميلاده الـ 77، إذ ولد بمثله من العام 1944، وقدم كثيرا من الأعمال الفنية التي تعد في ذاكرة السينما المصرية، منها “حتى لا يطير الدخان” و"لا تبكي يا حبيب العمر" و"ليلة بكى فيها القمر".
 

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المشوار الفني للمخرج أحمد يحيى 

بدأ المخرج أحمد يحيى، حياته الفنية كممثل وهو في سن الطفولة، من خلال ظهوره مع أمام العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، فى فيلمى «حكاية حب» عام 1959 و«البنات والصيف» عام 1960، وكان عمره وقتها 15 عامًا.

درس المخرج أحمد يحيى، السينما، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما سنة 1968 شعبة إخراج، وبعد تخرجه؛ عمل مساعد مخرج مع عدد من المخرجين، أبرزهم: «حلمى حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبد العزيز».

وحاز أحمد يحيى، على إشادات نقدية كثيرة، إذ وصفه عدد من النقاد في بداية مشواره الفني بـ"خليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار"، وحصل المخرج أحمد يحيى على عدد من الجوائز.

واعتبره النجمان الراحلات رشدي أباظة وفريد شوقي، بـ"مخرجهما المفضل"، علاوة على أن أحمد يحيى، من أبرز المخرجين الذين اهتموا بتحويل النصوص الأدبية العربية والعالمية إلى أفلام سينمائية. 

أبرز أعمال المخرج أحمد يحيى 

قدم المخرج أحمد يحيى عددا كبيرا من الأعمال السينمائية، من أبرزها: (العذاب امرأة، لا تبكى يا حبيب العمر، حتى لا يطير الدخان، الموظفون في الأرض، انتحار صاحب شقة، كراكون في الشارع، الصبر في الملاحات، يا عزيزي كلنا لصوص، رجل له ماضي)، وغيرها من الأفلام. 

كما قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، من أبرزها: (زي القمر، البنات عام 2003، ولم تنس أنها امرأة عام 2006، امرأة في شق الثعبان عام 2007)، وغيرها من الأعمال. 

 

المخرج أحمد يحيى يتبرأ من خالد أبو النجا

وفي التصريح الكامل له، هاجم المخرج أحمد يحيى، الفنان خالد أبو النجا؛ بسبب مواقفه الأخيرة، رغم أنه أحد الفنانين الذين اكتشفهم فى بداية عمله كمخرج، على حد قوله.

وأضاف أحمد يحيى لـ صدى البلد: "يا ريتني ما اكتشفته، ويا ليته ما أصبح نجما"، موضحا أن أول مشاركة له من خلال مسلسل "البنات".

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