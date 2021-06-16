أحمد جبالي: محمد مجلي يرغب في اللعب لهذا النادي خلال الصيف

قال أحمد جبالي، وكيل محمد مجلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن موكله يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك هذا الصيف.

وأوضح جبالي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "هناك اهتمام من عدة أندية للتعاقد مع محمد مجلي، لكن اللاعب يريد الانتقال إلى الزمالك".

ويسعى الزمالك للتعاقد مع لاعب وسط؛ لتعويض رحيل لاعبه التونسي فرجاني ساسي، ويُعد محمد مجلي لاعب المقاولون من بين أبرز المرشحين لخلافة التونسي.

وأضاف وكيل اللاعب: "أنتظر تأكيدا من إدارة الزمالك، قبل الدخول في تفاصيل الصفقة والمفاوضات مع نادي المقاولون العرب".

وأنهى جبالي تصريحاته: "المقاولون العرب لا يقف في طريق أي لاعب، هذا ما تعودنا عليه، وهذا ما رأيناه في آخر صفقة عندما تلقى سيف الجزيري عرضا من الزمالك".