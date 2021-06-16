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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام سعيد لـ جمهورها : اوعى تبطل تحلم اللي جاي أحلى

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" . 


وظهرت ريهام سعيد بإطلالة بالأبيض والأسود وعلقت علي الصورة قائلة : "اوعي تبطل تحلم . اللي جاي احلي ❤️❤️❤️❤️" . 


وكشفت الإعلامية ريهام سعيد في أول تعليق لها بعد حلقة اليوتيوبر أم نور،  في تصريح لصدى البلد عن سبب عدم عرض برنامجها " صبايا الخير" خلال هذه الأيام على قناة النهار.

 
وقالت ريهام سعيد : "عقدى انتهى مع قناة النهار، والبرنامج لم يتم إيقافه أو يتسبب في أي مشاكل ".

 

وتابعت : "حققت نسب مشاهدات عالية خلال الموسم الحالي وهناك حلقات تعدت ملايين المشاهدات ، وراضية تماما عن هذه الفترة ".


كانت آخر حلقات ريهام مع النهار هي حلقة أم نور ، حيث  نشرت ريهام على صفحتها بموقع فيسبوك، فيديو من غرفة نوم اليوتيوبر أم نور، تفاجأ به الجمهور باستضافتها لليوتيوبر أم نور بحماسة قائلة « عارفين مين دي ؟ لترد الأخيرة: أنا أم نور .. أم نور مزيكا 2 .. فارساهم وكايداهم .. وأحلى مسا على فانزاتي». 

 
واستعرضت ريهام سعيد الكفتة التي صنعتها أم نور في غرفة نومها، بينما واجهت الكثير من التعليقات التي اتهمت المذيعة بـ تضييع الوقت في أمور لا أهمية لها.


يذكر أن أم نور، سيدة  خمسينية تبث فيديوهات يومية على موقع اليوتيوب، واشتهرت خلال الأيام الأخيرة بعد انتشار فيديو لها وهي تطبخ الكفتة في غرفة النوم.


أم نور سيدة بسيطة من الطبقة الشعبية، ولها عدد من المتابعين، لكنها وبإجماع التعليقات لا تقدم محتوى مختلفاً أو يدعو للاهتمام.

 

 

ريهام سعيد قناة النهار صبايا الخير التواصل الاجتماعي اليوتيوب الاعلامية ريهام سعيد

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