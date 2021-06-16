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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يكشف خليفة فرجاني ساسي فى الزمالك وأول العائدين من الإعارة

كارتيرون
كارتيرون

كشف  باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق نادي الزمالك، أن المغربي محمد أوناجم المعار إلى صفوف الوداد المغربي سيكون أول العائدين إلى القلعة البيضاء بمجرد انتهاء فترة إعارته.

وقال كارتيرون في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إنه حدد قائمة مكونة من خمسة أو ستة لاعبين من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف كارتيرون: "مصطفى فتحي يقدم مستويات رائعة في الفترة الحالية، أعتقد صنع ستة أهداف بالإضافة إلى الأهداف التي سجلها، كذلك عمر السعيد وكريم بامبو، ننظر لجميع اللاعبين المعارين ونتابعهم بشكل دائم".

وأكمل: "محمد أوناجم موهبة عظيمة ويقدم موسمًا استثنائيًا مع الوداد، أعتقد أنه سيكون أول العائدين إلى الزمالك في الموسم المقبل، لا أريد أن أفصح عن كل شيء حتى لا تكون الاستراتيجية مكشوفة، لكني تحدثت مع رئيس النادي وحددنا الكثير من الأمور التي تخص الموسم المقبل".

وأضاف: "لسنا في موسم انتقالات ولا نستطيع التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض رحيل فرجاني ساسي، ولكن لو سألتني من هو خلفيته فالإجابة هي إمام عاشور، إنه لاعب استثنائي وأفضل موهبة في مصر، وسيقدم في الموسم المقبل ما لا يتوقعه أحد".

وأردف: "هناك لاعبون جيدون في الأهلي وبيراميدز، ولكن موهبة إمام عاشور انفجرت بنسبة 100%، إنه صاحب بنية جسدية ممتازة ويقدم أشياء عظيمة في تدريبات الزمالك يوميًا، الجهاز الفني للفريق منبهر بما يقدمه والطموح الذي لديه".

واختتم: "حددنا قائمة بالتعاقدات الجديدة للزمالك وتضم خمسة أو ستة لاعبين، المستوى الجيد للاعب هام جدًا بالنسبة لي ولكن الأهم أن يكون قادرًا على ارتداء قميص الزمالك ومٌسلح ذهنيًا ونفسيًا لذلك، الآن أصبحت أكثر خبرة في الدوري المصري وبإمكاني تحديد اللاعبين الذين تنطبق عليهم هذه الأمور".

نادي الزمالك بيراميدز فرجاني ساسي باتريس كارتيرون عمر السعيد مصطفى فتحي كريم بامبو محمد أوناجم

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