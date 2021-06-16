يحضره 60 ألف شخص .. نيويورك تنظم حفلاً ضخماً لتوديع كورونا

بعد عام وعدة أشهر على سيطرة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"على بلدان العالم، قررت ولاية نيويورك والتي كانت واحدة من الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد، أن تنظم حفلاً ضخماً يحضره 60 ألف شخص، في شهر أغسطس المقبل.

عادت المدن تتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات تتصدى لـ فيروس كورونا، لذلك تنظم نيويورك حفلاً كبيراً في سنترال بارك في شهر أغسطس القادم، وقد اطلق على الحفل "نهضة نيويورك".



وقال رئيس بلدية المدينة"دي بلازيو" في مقطع فيديو: "الآن بإمكاننا أن نرى عودة الحياة إلى طبيعتها نسبيًا، لكننا نريد إعطاء زخم لها"، مشيرًا في كلمته إلى المضي قدمًا في عدد من الأنشطة المختلفة "سنجمع سكان نيويورك للاحتفال بمدينتنا ودعمها".

كما كشف عن قيامه بتنظيم حفل ضخم في سنترال بارك، ولم يضع لها تاريخ نهائي حتى الآن، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ولكن ستكون الحفل متاحاً مجانًا أمام سكان المدينة، كما من المفترض أن يحيي الحفل عدد من النجوم والفنانين،و ستُبث إلى العالم أجمع عبر التلفزيون، لتكن تلك الحفل الضخمة بداية لسلسلة من الحفلات الكثيرة القادمة.

ويأتي ذلك كمحاولة من مدينة نيويورك، أكبر مدينة أمريكية والتي دمرها فيروس كورونا في ربيع 2020، لإعادة إحياء السياحة بعد تحسن المؤشرات الصحية فيها بعد حصول المواطنين على اللقاح.