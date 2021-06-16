عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحضره 60 ألف شخص .. نيويورك تنظم حفلاً ضخماً لتوديع كورونا

نيويورك
نيويورك

بعد عام وعدة أشهر على سيطرة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"على بلدان العالم، قررت ولاية نيويورك والتي كانت واحدة من الدول التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد، أن تنظم  حفلاً ضخماً يحضره 60 ألف شخص،  في شهر أغسطس المقبل.

عادت المدن تتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات تتصدى لـ فيروس كورونا، لذلك تنظم نيويورك حفلاً كبيراً في سنترال بارك في شهر أغسطس القادم، وقد اطلق على الحفل "نهضة نيويورك".

txt

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

txt

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل


وقال رئيس بلدية المدينة"دي بلازيو" في مقطع فيديو: "الآن بإمكاننا أن نرى عودة الحياة إلى طبيعتها نسبيًا، لكننا نريد إعطاء زخم لها"، مشيرًا في كلمته إلى المضي قدمًا في عدد من الأنشطة المختلفة "سنجمع سكان نيويورك للاحتفال بمدينتنا ودعمها".

كما كشف عن قيامه بتنظيم حفل ضخم في سنترال بارك، ولم يضع لها تاريخ نهائي حتى الآن، بحسب ما نشرت  صحيفة "نيويورك تايمز".

ولكن ستكون الحفل متاحاً مجانًا أمام سكان المدينة، كما من المفترض أن يحيي الحفل عدد من النجوم والفنانين،و ستُبث إلى العالم أجمع عبر التلفزيون، لتكن تلك الحفل الضخمة بداية لسلسلة من الحفلات الكثيرة  القادمة.

txt

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

txt

39 زوجة و94 طفلا و36 حفيدًا.. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم في الهند

ويأتي ذلك كمحاولة من مدينة  نيويورك، أكبر مدينة أمريكية  والتي دمرها فيروس كورونا في ربيع 2020، لإعادة إحياء  السياحة بعد تحسن المؤشرات الصحية فيها بعد حصول المواطنين على اللقاح.

فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اغسطس القادم احتفال كورونا كوفيد-19 حفلات فيروس كورونا المستجد نيويورك

موضوعات متعلقة

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

ترشيحاتنا

زعيم عربي يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل الجديد

نيفين جامع: قياس نسبة التعليم والمرأة في 52 مركزًا من قرى حياة كريمة

تصرف مثير| كريستيانو رونالدو يثير جدلا واسعا.. تفاصيل

في عيد ميلاد المخرج أحمد يحيى.. مشواره الفني وظهوره مع العندليب الأسمر

يحضره 60 ألف شخص .. نيويورك تنظم حفلاً ضخماً لتوديع كورونا

هزة أرضية تضرب جنوب إسرائيل والأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

وقود جديد يهز عرش البنزين.. 11 تريليون دولار حجم سوق الهيدروجين الأخضر

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

رد الإفتاء على فتاة تريد حضور جنازة لصديقتها في الكنيسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ