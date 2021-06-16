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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يكشف موقف بن شرقي.. ويؤكد: أنام مرتاح البال بسبب حراس الزمالك

كارتيرون
كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيفكر في أمر استعادة رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أوناجم لاعب "بروفايل" مختلف، قادر على التسبب في صعوبات كبيرة لأي فريق منافس، ومصطفى فتحي وأوناجم قادران على صناعة الفارق مع الزمالك، سواء من خلال المشاركة في التشكيل الأساسي أو البقاء على مقاعد البدلاء".

وأوضح "عودة سيسيه خيار مطروح، قدم موسم جيد مع الإتحاد السكندري، لكن السؤال الآن حول إصابته، نحن بحاجة للتفكير، نحن نقدره كلاعب، ولكنه سيغيب 4 أشهر عن المباريات، بالتأكيد سيحتاج لوقت لكي يستعيد مستواه، لكنه لاعب ممتاز، إصابته تجعلنا نفكر في مسألة عودته، لكن هو قادر على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، لاعب يقوم بأدوار دفاعية بشكل جيد، بالتأكيد لا نستطيع مناقشة هذا القرار حالياً".

وأكمل "بالتأكيد لدي رغبة أكيدة في عودة الحارس محمد صبحي، نحن في نادي الزمالك لدينا 3 حراس ممتازين، وجودهم يعطيني الفرصة لكي أنام وأنا مرتاحاً، ليس لدي مشكلة، لكن المشكلة لديهم هم، عليهم أن يقبلوا بالمنافسة فيما بينهم، لكن بالنسبة لي، أنام وأنا مطمئن، يجب أن يقبلوا بالتحدي، والأفضل سوف يفوز في النهاية، تلك هي طبيعة الأشياء، عواد الآن هو رقم 1، بالنسبة لنادي كبير تلك هي الطبيعة، أن يكون في كل مركز أكثر من لاعب".

واستطرد "في كل مباراة أمتلك أكثر من لاعب جاهز وبالتالي أعاني من مسألة وضع التشكيل، الكل جاهز ويستحق المشاركة، لكن الاختيار يكون وفقاً لمعايير محددة، وكل لاعب يجب أن يقاتل من أجل الحصول على فرصة".

وعن موقف سيف الدين الجزيري، تحدث قائلاً "ما زال هناك وقت لنهاية الموسم، سيف الجزيري سيكمل معنا الموسم، وكل الاحتمالات قائمة، ندرس الاحتفاظ به أو رحيله واستقدام لاعب آخر".

واختتم تصريحاته “أنا على تواصل دائم مع أشرف بن شرقي، وهو جاهز بشكل كبير، هناك رحلة مباشرة للقاهرة، وفضلت أن يبقى يوم إضافي مع أسرته، وسيلحق بنا في المعسكر، وبالنسبة لـ سيف الجزيري؛ الأمر مختلف، في تونس هناك أمور لا أستطيع أن أفهمها، هناك عدد من اللاعبين في إجازات، والبعض الآخر لا، سيف سيأتي إلى القاهرة من خلال "ترانزيت”، ومن المستحيل أن يكون جاهزا لمباراة أسوان".

نادي الزمالك الاتحاد السكندري باتريس كارتيرون محمد صبحي اوناجم مصطفى فتحي رزاق سيسيه

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