مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2021، 6 ذو القعدة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:54 ص

أذان الظُّهْر 11:56 ص

أذان العَصر 3:31 م

أذان المَغرب 6:58 م

أذان العِشاء 8:32 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:08 ص

الشروق 4:56 ص

صلاة الظُّهْر 12:01 م

صلاة العَصر 3:39 م

صلاة المَغرب 7:06 م

صلاة العِشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة في مدن القناة

صلاة الفجْر 3:03 ص

الشروق 4:48 ص

صلاة الظُّهْر 11:50 ص

صلاة العَصر 3:25 م

صلاة المَغرب 6:52 م

صلاة العِشاء 8:25 م

مواقيت الصلاة في الصعيد

صلاة الفجْر 3:20 ص

الشروق 5:01 ص

صلاة الظُّهْر 11:57 ص

صلاة العَصر 3:26 م

صلاة المَغرب 6:53 م

صلاة العِشاء 8:22 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 3:19 ص

الشروق 4:58 ص

صلاة الظُّهْر 11:50 ص

صلاة العَصر 3:14 م

صلاة المَغرب 6:41 م

صلاة العِشاء 8:09 م