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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوف يرفض لوم اللاعبين عقب الهزيمة أمام فرنسا : افتقدنا اللمسة الأخيرة

ألمانيا وفرنسا
ألمانيا وفرنسا

رفض يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إلقاء اللوم على لاعبيه عقب الهزيمة التي تلقاها على يد فرنسا أمس الثلاثاء بهدف دون رد سجله ماتس هوملز بالخطأ في مرماه فى افتتاح مشوار الماكينات والديوك فى بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020 في ملعب أليانز آرينا.

 

وقال لوف في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: “كانت مباراة شديدة القسوة، قاتلنا حتى النهاية ولا أستطيع إلقاء اللوم على الفريق، قدمنا كل شيء افتقدنا فقط اللمسة الأخيرة، ولا يوجد أي لوم على هوملز فقد كان من الصعب عليه تشتيت الكرة".

وأردف المدرب الألماني "اعتمدنا على اللعب على الجناحين لأننا عرفنا أن فرنسا ستغلق المساحات في منتصف الملعب وهم أقوياء للغاية في التدخلات لذا كان علينا الاعتماد على العرضيات وجوسينز وكيميتش قاما بهجمات كثيرة وجنابري أتيحت له فرصة كبرى في الشوط الثاني".

 

أكمل لوف: "علمنا أن فرنسا جيدة جدا في الهجمات المرتدة ولم نتمكن من إيقاف كل شيء، إنهم سريعون بشكل لا يصدق في الهجوم، وعلمنا أنه عين علينا تحمل الكثير من المخاطر وأن فرنسا ستكون جيدة جدا في الهجمات المرتدة".

 

وعن موقف منتخب بلاده من التأهل لدور الـ16 قال: "يجب أن ننظر للأمام، خسرنا المباراة ولكن لا يوجد أي شيء تحدد فكل شيء مازال ممكنا وأمامنا مباراتين ونستطيع العودة".

 

وبتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط عن فرنسا ، فيما يأتي منتخب ألمانيا ثالثا بدون أي نقطة يليه المجر بفارق الأهداف.

فرنسا المانيا البرتغال يورو 2020 يواكيم لوف منتخب البرتغال بطولة الأمم الأوروبية الأمم الأوروبية منتخب ألمانيا

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