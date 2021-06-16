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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوجبا عن عضة روديجر: أريد أن ألعب كرة قدم فقط وأخشى عليه من الإيقاف

بوجبا و روديجر
بوجبا و روديجر

رغم الخشونة الزائدة التى واجهها بول بوجبا  إلا أنه دافع عن أنطونيو روديجر، بعد ما بدا الأخير وكأنه يعضه، خلال مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا أمس الثلاثاء بمنافسات يورو 2020.

 

وظهر روديجر مدافع ألمانيا وتشيلسي وكأنه يعض لاعب وسط فرنسا ومانشستر يونايتد بوجبا على ظهره خلال الشوط الأول للمباراة.

 

وقال بوجبا واشتكى إلى الحكم كارلوس ديل سيرو جراندي، لكن المسؤول الإسباني قرر عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الأمر.

 

وبعد فوز فرنسا بفضل هدف ماتس هوملز في مرماه، دافع بوجبا رجل المباراة عن روديجر، وقال: "إنه لا يريد أن يراه يتعرض للإيقاف بأثر رجعي".

 

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية قال بوجبا : "أنا وروديجر أصدقاء، لم يكن هذا شيئًا كبيرًا ، أعتقد أنك شاهدت الصور التليفزيونية، لقد انتهى كل هذا، هذا يعود إلى الماضي، أنا لا أبكي من أجل بطاقات صفراء أو حمراء لمثل تلك الأفعال".

 

وأوضح بوجبا: "أعتقد أنه عضني قليلًا، لكننا عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة، لقد شعرت بذلك وقلت للحكم، إنه يتخذ القرارات واتخذ القرار بالفعل وانتهى الأمر، أريد فقط أن ألعب كرة القدم".

فرنسا المانيا مانشستر يونايتد يورو 2020 تشيلسي عضة روديجر

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