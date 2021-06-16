نيفين جامع: قياس نسبة التعليم والمرأة في 52 مركزًا من قرى حياة كريمة

عمل دراسات تفصيلية لكل قرية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" تنقسم إلى ثلاتة محاور مهمة ومكتملة للمواطن ودعم القرى الأكثر احتياجًا.



أضافت الدكتورة نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج”يحدث فى مصر” المذاع على قناة "mbc مصر"، أن مبادرة “حياة كريمة” تنقسم الى عدة محاور و هى محور بنية أساسية ومحور تنمية مجتمعية وتنمية اقتصادية.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن البنية الأساسية لحياة كريمة تشمل محطات الصرف ترميم المنازل و دور الرعاية توفير الخدمات الحكومية .

و تابعت نيفين جامع: "أنه تمت زيارة 52 مركزًا فى 1500 قرية وتم عمل دراسات تفصيلية لكل قرية منها لمعرفة نسبة التعليم بها ونسبة المرأة وعدد سكانها".

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