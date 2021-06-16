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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يكشف كواليس خلافه مع نبيه وحقيقة طلبِهِ التعاقد مع وليد أزارو

وليد أزارو
وليد أزارو

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، انتهاء أزمته مع المدرب العام أسامة نبيه، وكذلك ما تردد بشأن رغبته في رحيله.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "يحدث تعارض بين المدير الفني ومساعديه في بعض الأحيان حول الإدارة، وتطبيق فلسفة معينة مع اللاعبين، ونحن كجهاز فني للزمالك كل شخص يعرف مكانه ودوره، والأمور تسير الآن على خير ما يرام".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون هناك أمور غير واضحة، ولكننا وجدنا أرضية مشتركة بيننا، وهي حب الزمالك، وبدأنا في تفهم بعضنا البعض، ونحن لسنا بحاجة حاليًا للحديث عن هذا الأمر لأنه انتهى".

وأكمل: "ما كان يزعجني هو نشر الكثير من الأخبار على المواقع و(السوشيال ميديا) وما يحدث في غرفة الملابس، ولكننا كجهاز فني وطبي وإداري نعمل بكل جهد لمنع ذلك".

وتطرق كارتيرون للحديث عن أيمن حفني، قائلًا: "هو لاعب ممتاز، كان مصابًا ولم يعد للتدريبات الجماعية إلا منذ يومين، كما أن غيابه أثر على أدائه البدني، هو أصيب في وقت سيء بعد أن اجتهد في فترة الإعداد، وأتمنى أن يعود لمستواه القديم، ولا أستطيع أن أقدم وعدًا بمشاركته".

وأكد: "نواصل العمل لحل أزمة إهدار الفرص بالتدريب، وأعتقد أنه هذا سببه نقص الثقة بعد رحيل مصطفى محمد، لدينا 3 مهاجمين مازالوا في مرحلة المنافسة للحصول على مكان في التشكيل الأساسي".

واستطرد: "أراقب باسم مرسي وكل اللاعبين الجيدين في الدوري المصري، مروان حمدي لم يحصل على فرصة كاملة بسبب صعوبة مشاركته لوجود حميد أحداد والجزيري وأسامة فيصل، مروان قدم مستويات جيدة ولكن أصيب في الكاحل مؤخرًا، وهو الآن يقدم أداءً جيدًا".

واختتم: "لا أتواصل مع وليد أزارو، شاهدته مع فريق الاتفاق عندما كنت مديرًا فنيًا للتعاون، هو مهاجم جيد، وسعيد جدًا بتواجده في السعودية، ولم أطلب من إدارة الزمالك التعاقد معه".

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