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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والترجي وطرفي نهائي إفريقيا

كارتيرون
كارتيرون

توقع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، نتيجة موقعة الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطرفَيْ المباراة النهائية.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "عندما كنت مدربًا للأهلي واجهنا الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفريق التونسي فعل أشياءً كثيرة لكي يثير الاضطرابات قبل مباراة العودة في تونس، ولم نستطع الوصول للاستاد بسهولة، وخسرنا النهائي بشكل صادم".

وواصل: "أرى أن نهائي النسخة الحالية من البطولة سيكون بين الأهلي والوداد المغربي، الأول سيتفوق على الترجي، والثاني سيفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وأردف: "الوداد سيكون المرشح الأكبر للفوز بالبطولة، لأن جمهوره يشجعه بجنون، والنهائي سيُقام على أرضهم وستكون مباراة صعبة جدًا على الأهلي، وربما تكون توقعاتي غير صحيحة".

وواصل: "عندما كنت مدربًا لمازيمبي كان رئيس النادي ضد معتقدات السحر، وكان يرفض أن يقوم السحرة المشجعين بهذه الأشياء، وعندما كنت مع منتخب مالي كان هناك لاعبين يحبون أن يروا ساحرًا في الملعب، هذه الأمور كانت توترني قبل المباريات، لا أحب هذه الأشياء ولا أقتنع بها على الإطلاق".

وتابع: "رمضان صبحي جيد جدًا، ولا أعرف كيف يمكن أن يكون في الزمالك، هو لاعب عظيم ومن طراز فريد ولديه قدرات ساعدته على اللعب في أوروبا".

وأتم متحدثًا عن لاعبه محمود شيكابالا: "شاهدت العنصرية في الكثير من الملاعب، وهناك منافسة استثنائية بين الأهلي والزمالك، ولكن هناك أشياء لا يجب أن نراها في كرة القدم، وأقدم له كل الدعم، والعنصرية مرفوضة".

الأهلى الزمالك رمضان صبحي دوري ابطال افريقيا محمود شيكابالا

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