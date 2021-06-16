متى تنتهي الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا .. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أمجد الخولى استشارى أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إننا لا نستطيع أن نعلن انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا إلا بعد وجود انخفاض كبير فى عدد الإصابات .

وأضاف "الخولى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة" mbc مصر" ، أن هناك انخفاضاً كبيراً فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن سلوكيات الأشخاص والتزامهم بالإجراءات الاحترازية هو فقط من يحدد وقت انتهاء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأكد، أن كل شهر تظهر سلاسة جديدة من فيروس كورونا فى عدة بلدان مختلفة وقد تكون هناك سلالات أخرى لم تكتشف بعد.



وتابع: "أنه كلما تنقلت الفيروسات كلما تحورت وبالتالى الكل فى خطر حتى الدول الأوروبية، منوها إلى أن هناك انخفاضاً لمعدل الإصابات بنسبة 15 % أسبوعيًا".

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