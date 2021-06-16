وزراء الخارجية العرب يدعمون مصر والسودان في أزمة سد النهضة.. شريف عامر يوضح

عرض الإعلامي شريف عامر، عبر برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"، تداعيات اجتماع وزراء الخارجية العرب في قطر.

وقال "عامر "، إن إجتماع وزراء الخارجية العرب، أصدر بيانا، يوضح أن الأمن القومي العربي جزء منه، هو الأمن المائي لمصر والسودان.

وأضاف شريف عامر، أن وزير الخارجية سامح شكري، عرض، خلال الاجتماع، سلسلة المواقف المصرية المختلفة على مدى السنوات الماضية تجاه قضية سد النهضة، وكيف اختبر صبر مصر أكثر من مرة.

وأوضح أن الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا، تؤكد فيه عدم أحقية الجامعة العربية بالحديث عن مسألة سد النهضة، وأشارت من خلال البيان إلى أن المياه أمر وجودي إثيوبي.

وأكد أن سامح شكري قدم رسالة إلى أمير قطر، موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعوه فيها لزيارة مصر.

وأشار عامر إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بيانا، تعلن فيه تفهمها لاحتياج البلاد للمياه، وأكدت أنها تدفع البلاد دائما للتفاوض.