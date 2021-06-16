عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البحر يقذف ثروة ضخمة على أحد الشواطئ الأمريكية

صدى البلد

جرفت مياه البحر إلى أعتاب قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ثروة ضخمة من الكوكايين، لكمية وزنت أكثر من 60 رطلا (نحو 27.2 كيلو)، وتبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، وذلك بعدما ألقت الأمواج 24 عبوة مجهولة على الشاطئ قبل اكتشاف محتواها.

وعثر مسؤولو هيئة الحياة البرية بـ ولاية فلوريدا على تلك العبوات المجهولة،  أثناء تنظيف الشاطئ، والتي يبدوا أنها فقدت من قوارب المهربين العابرين، وفق ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

txt

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

txt

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل


وقد تم العثور على العبوات “مربوطة بإحكام” في أكياس بلاستيكية ملقاة على الرمال، حينها تواصلت هيئة أمن القاعدة الجوية، مع ضباط المخدرات الميدانيين، الذين حددوا المادة المكتشفة على أنها كوكايين بقيمة 1.2 مليون دولار.

وبناءً على ذلك؛ أغلق الأمن، الشاطئ، وجرى التحفظ على الـ24 عبوة، وإرسالها إلى وزارة الأمن الداخلي؛ للتحقيق في أمرها.

وصرح "ديفيد كاسترو"، الوكيل الخاص للأمن الداخلي، بأن المهربين ينقلون الكوكايين عادة في “بالات” من 25 عبوة، وزن كل منها كيلوجرام، ويمكن أن تضيع بالة بأكملها في البحر؛ إذا فشل تغليفها.

txt

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

txt

39 زوجة و94 طفلا و36 حفيدًا.. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم في الهند

وتعتبر شواطئ ولاية فلوريدا، واحدة من أهم بوابات دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية، حيث تكتشف السلطات الأمريكية سنويا في مياه فلوريدا، موادًّا من الكوكايين، قيمتها مئات الملايين، وسبق أن جرى انتشال مخدرات قيمتها 70 مليون دولار، في شهر فبراير الماضي.

فلوريدا الكوكايين مليون دولار البحر الامواج

موضوعات متعلقة

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

39 زوجة و94 طفلا و36 حفيدًا.. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم في الهند

قصة طبيب كشف للعالم مرض الزهايمر

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

صدمة.. عروس يصلها خبر خطير قبل ساعات من حفل زفافها

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

ترشيحاتنا

عضو لجنة الزمالك السابق: احتفظت بعقد مصطفى محمد شهرًا والإداري أهمل توثيقه ..فيديو

كارتيرون يكشف كواليس خلافه مع نبيه وحقيقة طلبِهِ التعاقد مع وليد أزارو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021

دليلك في مصر| أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

في ذكرى ميلاد ميلاد فتحية شاهين .. صلة قرابتها بهذه الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

البحر يقذف ثروة ضخمة على أحد الشواطئ الأمريكية

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

في ذكرى ميلاد ميلاد فتحية شاهين .. صلة قرابتها بهذه الفنانة

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ