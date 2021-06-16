البحر يقذف ثروة ضخمة على أحد الشواطئ الأمريكية

جرفت مياه البحر إلى أعتاب قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية، في ولاية فلوريدا الأمريكية، ثروة ضخمة من الكوكايين، لكمية وزنت أكثر من 60 رطلا (نحو 27.2 كيلو)، وتبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، وذلك بعدما ألقت الأمواج 24 عبوة مجهولة على الشاطئ قبل اكتشاف محتواها.

وعثر مسؤولو هيئة الحياة البرية بـ ولاية فلوريدا على تلك العبوات المجهولة، أثناء تنظيف الشاطئ، والتي يبدوا أنها فقدت من قوارب المهربين العابرين، وفق ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقد تم العثور على العبوات “مربوطة بإحكام” في أكياس بلاستيكية ملقاة على الرمال، حينها تواصلت هيئة أمن القاعدة الجوية، مع ضباط المخدرات الميدانيين، الذين حددوا المادة المكتشفة على أنها كوكايين بقيمة 1.2 مليون دولار.

وبناءً على ذلك؛ أغلق الأمن، الشاطئ، وجرى التحفظ على الـ24 عبوة، وإرسالها إلى وزارة الأمن الداخلي؛ للتحقيق في أمرها.

وصرح "ديفيد كاسترو"، الوكيل الخاص للأمن الداخلي، بأن المهربين ينقلون الكوكايين عادة في “بالات” من 25 عبوة، وزن كل منها كيلوجرام، ويمكن أن تضيع بالة بأكملها في البحر؛ إذا فشل تغليفها.

وتعتبر شواطئ ولاية فلوريدا، واحدة من أهم بوابات دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية، حيث تكتشف السلطات الأمريكية سنويا في مياه فلوريدا، موادًّا من الكوكايين، قيمتها مئات الملايين، وسبق أن جرى انتشال مخدرات قيمتها 70 مليون دولار، في شهر فبراير الماضي.